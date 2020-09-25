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Тени для век Lorina перламутровые 9-цветные
Тени для век Lorina перламутровые 9-цветные
L-EY-009
0
36 грн.
Тени для век Lorina атласные 48-цветов
Тени для век Lorina атласные 48-цветов
L-EYD-048
0
190 грн.
Тени для век Lorina с различными эффектами (матовые, атласные, перламутровые) 3-цветные
Тени для век Lorina с различными эффектами (матовые, атласные, перламутровые) 3-цветные
L-EMDS-003
0
40 грн.
Тени для век Lorina с кристаллами 2-цветные "Сияние"
Тени для век Lorina с кристаллами 2-цветные "Сияние"
L-EYG-002
0
24 грн.
Хит Продаж
Пудра для лица компактная Lorina
Пудра для лица компактная Lorina
L-P-004
0
53 грн.
Духи масляные Lancome La Nuit Tresor 7 ML
Духи масляные Lancome La Nuit Tresor 7 ML
PR-3(77)
0
35 грн.
Парфюм Victoria's secret Bombshell 35 ML
Парфюм Victoria's secret Bombshell 35 ML
PR-1(83)
0
50 грн.
Тени для век Lorina (матовые, атласные) 56-цветов
Тени для век Lorina (матовые, атласные) 56-цветов
LEYMD -56
0
250 грн.

Интернет-магазин косметики и парфюмерии оптом в Украине - Lorina Cosmetics производит с учетом интересов клиенток

интернет-магазин косметики LorinaLorina - интернет-магазин декоративной косметики, аксессуаров и парфюмерии. Наша специализация - поставлять недорогую косметику оптом и в розницу. Почему наша продукция стоит вашего внимания? С 2011 года Лорина приумножает красоту в Украине: девушки и женщины страны выбирают украинскую продукцию, чтобы подчеркивать достоинства и быть ухоженными. Косметика Лорина и лицензионные духи покорили представительниц прекрасного пола благодаря следующим особенностям:

  • Стойкость, приятная текстура и нежный аромат. Сотрудничество с международными производителями декоративной косметики дает преимущества. Мы заимствуем опыт, воплощаем в жизнь и создаем по-настоящему качественную продукцию.
  • Разнообразие продукции: от ультра модной блестящей подводки до классики жанра - красной помады. Различные палитры, текстуры и оттенки, если говорить о косметике, брендовые ароматы - если говорить о духах. Ассортимент регулярно обновляется: следите за последними тенденциями макияжа.
  • Вся продукция есть в наличии. Не нужно ждать более 2 недель. Косметику оптом Украина получит через пару дней после подтверждения заявки, к заказчикам  товары Лорина попадют прямо в руки.
  • Адекватная цена. Мы - производитель продукции Lorina Cosmetics, поэтому цена косметики приятно удивляет. Это интернет-магазин косметики оптом, но у нас покупают и в розницу. Почувствуйте выгоду от заказа недорогой косметики через интернет прямиком от производителя. Чтобы сократить издержки, попробуйте купить косметику оптом (Украина) без посредников. Финансовый результат, в конечном итоге, будет положительным

Косметика Лорина помогает создать очаровательный образ, стать уверенной в себе. Без лишних затрат. В 2013 и 2015 году наша марка была удостоена звания “Лидер отрасли”.Продукция постоянно совершенствуется: изучаем новые тенденции и обстановку на рынке, учитываем запросы клиентов и изготавливаем то, что определенно нравится девушкам и женщинам. Идеальный make up, который вы сможете сделать сами.

Знакомство с ассортиментом продукции Lorina

Наша цель: чтобы каждая посетительница сайта нашла средства, которые помогут подчеркнуть природную красоту. С косметикой Лорина найти себя легко: создайте классический образ или поэкспериментируйте с оттенками и текстурами, попробуйте себя в новом амплуа. В каталоге представлена недорогая декоративная косметика (оптом и в розницу):

  • Для глаз. Сделайте взгляд выразительным при помощи нашей продукции. В каталоге классические карандаши, выкручивающиеся, со спонжем. Также просмотрите карандаши для бровей. Тем, кто предпочитает четкие графические линии, понравится подводка - классическая и с блестками. Любительницы теней откроют для себя рассыпчатые, запеченные тени Лорина. Также тени с кристаллами, матовые и атласные. В разделе найдете тени и гель для бровей.
  • Для кожи лица. Чистая и сияющая кожа - основа удачного мэйкап. Замаскировать проблемные зоны поможет корректор, а убрать жирный блеск с лица - пудра. Придайте лицу ухоженный вид, используя тональный крем Lorina. Нанесите румяна на яблочки щек и добавьте кокетливости образу. Гамма оттенков впечатляющая - используйте, чтобы создать максимально естественный макияж.
  • Парфюмерия. Полный набор популярных парфюмов и духов, туалетной воды для оптовой и розничной продажи. Никто не останется равнодушным ни к брендам и ароматам, ни к нашим ценам.
  • Для губ. Акцент на губах делает представительницу прекрасного пола соблазнительной и загадочной. Что выбрать: увлажняющий бальзам, легкий блеск для губ или помаду рокового оттенка? Выбор остается за вами. В каталоге карандаши для губ.
  • Маникюрно-педикюрные средства. В этом разделе найдете все, чтобы привести ручки и ножки в порядок. Пилочки, триммеры, шаберы, клипперы и разделители для пальцев ног подойдут для профессионального и домашнего маникюра и педикюра. Также выбирайте декоративный и лечебный лак, присыпку для маникюра. Разнообразие палитры удивляет С заботой о здоровье клиенток предлагаем попробовать салфетки для снятия лака на безацетоновой основе.
  • Аксессуары. Здесь покупатель найдет инструменты для создания безупречного мейкап: кисти и спонжи. Также в разделе представлены косметички, пинцеты для бровей.

Напоминаем, что продукция собственного производства, а значит, есть в наличии. Косметика и парфюмерия (оптом Украина) находится на складе в полной готовности к отправке.

Как купить косметику в интернет-магазине недорого и другие товары?

Вы заинтересованы в дешевой декоративной косметике как оптовый покупатель или хотите заказать продукцию Лорина в розницу? Оптом косметика по закупочным ценам и сервис обрадуют вас. Способ покупки зависит от минимальной суммы заказа. Но схема заказа одинаковая. Итак, чтобы купить декоративную косметику оптом (в розницу) от украинского производителя:

  • определитесь с видом продукции и объемом заказа;
  • свяжитесь по телефону или оставьте контакты, чтобы заказать обратный звонок
  • обсудите с поставщиком косметики Лорина нюансы оплаты и доставки;
  • после оформления заказа получите уведомление;
  • заберите покупку удобным способом.

Стоит купить декоративную косметику оптом, чтобы сэкономить на издержках, связанными с розничными товарами. Интернет-магазин косметики недорого обеспечит необходимым ассортиментом: у нас, практически, косметика в розницу по оптовым ценам.

Украина - зона нашей торговой деятельности

После подтверждения заказа интернет-магазин дешевой косметики (Украина) отправляет вам посылку с продукцией. Доставка от Lorina осуществляется по территории Украины (Киев, Днепр, Львов, Запорожье, Одесса и Харьков). Выберите службу доставки и получите заказ.

Lorina рада помочь девушкам чувствовать себя уверенно без затрат! А купить косметика по оптовым ценам - верный способ развивать свой бизнес!

Отзывы о магазине
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Количество отзывов 25
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Кристина
2020-09-25 14:06:45
Этот магазин теперь мой любимчик :)..
Виктория
2020-09-21 10:18:42
Бюджетные, но крутые помады. Если вы любитель матовых помад - рекомендую попробовать...
Лиза
2020-09-20 11:44:34
Давно хотела попробовать продукцию компании Lorina и вот наше знакомство состоялось. Не разочаровали, косметика очень понравилась!..
Татьяна
2020-09-12 14:44:24
Покупкой и обслуживанием я полностью довольна..
Екатерина
2020-08-31 12:48:08
Выгодные предложения, большое количество скидок...
Отзывы покупателей
Большая кисть для компактной и рассыпчатой пудры

Большая кисть для компактной и рассыпчатой пудры

Мені дуже подобається. Купила ще тоді коли не думала займатися проф. візажем. Вже 5 рік вона зі мною...не розлізлася і можна мити її спокійно......
Anna
01.08.2020
Тени для век Lorina атласные 12-цветов

Тени для век Lorina атласные 12-цветов

Прекрасная палетка для зеленых глаз № 3..
Елена
25.02.2020
Карандаш для глаз (перламутровый) "2 в 1" Lorina

Карандаш для глаз (перламутровый) "2 в 1" Lorina

Давно покупала такой карандаш, и теперь снова его нашла. Приятно удивило, что качество такое же. Красивые цвета. Особенно поразил лиловый. Рекомендую!..
Елена
25.02.2020
Помада для губ матовая «Вельветовый соблазн»

Помада для губ матовая «Вельветовый соблазн»

Брала помаду для себя. Мне очень понравилась: насыщенный цвет, почти неслышная текстура. На губах держится довольно долго. Пользуюсь без карандаша...
Наталія
31.01.2020