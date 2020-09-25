Интернет-магазин косметики и парфюмерии оптом в Украине - Lorina Cosmetics производит с учетом интересов клиенток

Lorina - интернет-магазин декоративной косметики, аксессуаров и парфюмерии. Наша специализация - поставлять недорогую косметику оптом и в розницу. Почему наша продукция стоит вашего внимания? С 2011 года Лорина приумножает красоту в Украине: девушки и женщины страны выбирают украинскую продукцию, чтобы подчеркивать достоинства и быть ухоженными. Косметика Лорина и лицензионные духи покорили представительниц прекрасного пола благодаря следующим особенностям:

Стойкость, приятная текстура и нежный аромат. Сотрудничество с международными производителями декоративной косметики дает преимущества. Мы заимствуем опыт, воплощаем в жизнь и создаем по-настоящему качественную продукцию.

Разнообразие продукции: от ультра модной блестящей подводки до классики жанра - красной помады. Различные палитры, текстуры и оттенки, если говорить о косметике, брендовые ароматы - если говорить о духах. Ассортимент регулярно обновляется: следите за последними тенденциями макияжа.

Вся продукция есть в наличии. Не нужно ждать более 2 недель. Косметику оптом Украина получит через пару дней после подтверждения заявки, к заказчикам товары Лорина попадют прямо в руки.

Адекватная цена. Мы - производитель продукции Lorina Cosmetics, поэтому цена косметики приятно удивляет. Это интернет-магазин косметики оптом, но у нас покупают и в розницу. Почувствуйте выгоду от заказа недорогой косметики через интернет прямиком от производителя. Чтобы сократить издержки, попробуйте купить косметику оптом (Украина) без посредников. Финансовый результат, в конечном итоге, будет положительным

Косметика Лорина помогает создать очаровательный образ, стать уверенной в себе. Без лишних затрат. В 2013 и 2015 году наша марка была удостоена звания “Лидер отрасли”.Продукция постоянно совершенствуется: изучаем новые тенденции и обстановку на рынке, учитываем запросы клиентов и изготавливаем то, что определенно нравится девушкам и женщинам. Идеальный make up, который вы сможете сделать сами.

Знакомство с ассортиментом продукции Lorina

Наша цель: чтобы каждая посетительница сайта нашла средства, которые помогут подчеркнуть природную красоту. С косметикой Лорина найти себя легко: создайте классический образ или поэкспериментируйте с оттенками и текстурами, попробуйте себя в новом амплуа. В каталоге представлена недорогая декоративная косметика (оптом и в розницу):

Для глаз. Сделайте взгляд выразительным при помощи нашей продукции. В каталоге классические карандаши, выкручивающиеся, со спонжем. Также просмотрите карандаши для бровей. Тем, кто предпочитает четкие графические линии, понравится подводка - классическая и с блестками. Любительницы теней откроют для себя рассыпчатые, запеченные тени Лорина. Также тени с кристаллами, матовые и атласные. В разделе найдете тени и гель для бровей.

Для кожи лица. Чистая и сияющая кожа - основа удачного мэйкап. Замаскировать проблемные зоны поможет корректор, а убрать жирный блеск с лица - пудра. Придайте лицу ухоженный вид, используя тональный крем Lorina. Нанесите румяна на яблочки щек и добавьте кокетливости образу. Гамма оттенков впечатляющая - используйте, чтобы создать максимально естественный макияж.

Парфюмерия. Полный набор популярных парфюмов и духов, туалетной воды для оптовой и розничной продажи. Никто не останется равнодушным ни к брендам и ароматам, ни к нашим ценам.

Для губ. Акцент на губах делает представительницу прекрасного пола соблазнительной и загадочной. Что выбрать: увлажняющий бальзам, легкий блеск для губ или помаду рокового оттенка? Выбор остается за вами. В каталоге карандаши для губ.

Маникюрно-педикюрные средства. В этом разделе найдете все, чтобы привести ручки и ножки в порядок. Пилочки, триммеры, шаберы, клипперы и разделители для пальцев ног подойдут для профессионального и домашнего маникюра и педикюра. Также выбирайте декоративный и лечебный лак, присыпку для маникюра. Разнообразие палитры удивляет С заботой о здоровье клиенток предлагаем попробовать салфетки для снятия лака на безацетоновой основе.

Аксессуары. Здесь покупатель найдет инструменты для создания безупречного мейкап: кисти и спонжи. Также в разделе представлены косметички, пинцеты для бровей.

Напоминаем, что продукция собственного производства, а значит, есть в наличии. Косметика и парфюмерия (оптом Украина) находится на складе в полной готовности к отправке.

Как купить косметику в интернет-магазине недорого и другие товары?

Вы заинтересованы в дешевой декоративной косметике как оптовый покупатель или хотите заказать продукцию Лорина в розницу? Оптом косметика по закупочным ценам и сервис обрадуют вас. Способ покупки зависит от минимальной суммы заказа. Но схема заказа одинаковая. Итак, чтобы купить декоративную косметику оптом (в розницу) от украинского производителя:

определитесь с видом продукции и объемом заказа;

свяжитесь по телефону или оставьте контакты, чтобы заказать обратный звонок

обсудите с поставщиком косметики Лорина нюансы оплаты и доставки;

после оформления заказа получите уведомление;

заберите покупку удобным способом.

Стоит купить декоративную косметику оптом, чтобы сэкономить на издержках, связанными с розничными товарами. Интернет-магазин косметики недорого обеспечит необходимым ассортиментом: у нас, практически, косметика в розницу по оптовым ценам.

Украина - зона нашей торговой деятельности

После подтверждения заказа интернет-магазин дешевой косметики (Украина) отправляет вам посылку с продукцией. Доставка от Lorina осуществляется по территории Украины (Киев, Днепр, Львов, Запорожье, Одесса и Харьков). Выберите службу доставки и получите заказ.

Lorina рада помочь девушкам чувствовать себя уверенно без затрат! А купить косметика по оптовым ценам - верный способ развивать свой бизнес!